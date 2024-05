Comparte

La reciente polémica entre el periodista Roberto Cox y la influencer Naya Fácil ha causado revuelo en las redes sociales, luego de que Cox criticara a la joven por compartir contenido en sus redes después de ser víctima de una encerrona en San Miguel.

El panelista de “Contigo en la mañana” expresó su sorpresa ante la situación, cuestionando el hecho de que Naya tuviera tiempo para sacar su celular y transmitir en redes sociales.

“¿Me permiten decir algo? Hay algo que me sorprende más allá del robo, que los vemos todos los días, pero que esté perdida tu pareja y tengas tiempo de sacar el celular y empezar a transmitir en redes sociales, me parece insólito“, fue la reacción de Cox ante el suceso.

La respuesta de Naya Fácil no se hizo esperar, calificando a Cox de “clasista” y señalando una presunta doble moral en sus críticas.

“Roberto Cox, eres un clasista, pero los otros que viven para lo alto, que han sufrido una situación similar a lo que me pasó anoche y se grabaron, no los cuestionaste, pero claro, como soy Naya Fácil no puedo hacerlo”, respondió la influencer.

En la misma línea, profundizó: “Las redes sociales son entretención para muchos, pero en mi caso pueden servir de mucho ante cualquier situación, y la gente que me sigue hace años lo sabe. Cuando tienes miles de personas mirándote a veces pueden servir mucho más que un llamado“.

La irónica réplica de Roberto Cox

Ante las acusaciones de Naya, Roberto Cox respondió de manera irónica en sus redes sociales, celebrando el aumento de reproducciones en su video sobre el tema, lo que provocó aún más la molestia de la influencer.

“Gracias Facilines por hacer este sueño realidad. Superamos las 100 mil reproducciones con el video. ¡Seguimos creciendo!“, fue la irónica réplica de Roberto Cox en la publicación.

En un posterior descargo, Naya Fácil lamentó la falta de empatía de Cox, criticando su actitud de no reconocer la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba, y prefiriendo centrarse en criticar a la víctima en lugar de al victimario.

“Muchos estudios y títulos universitarios, pero este tipo no tiene empatía. Con esa respuesta ya me dejó clarísimo la clase de persona que es, era sólo pedir disculpas y reconocer o tener empatía por alguien que fue vulnerada, (sin embargo), prefiere criticar a la víctima y no al victimario… Saquen sus conclusiones“, argumentó la influencer.

Aquí puedes ver la publicación: