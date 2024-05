Comparte

En una fecha tan especial como difícil, la actriz argentina Vanesa Borghi recordó a su pequeña hija Clara a un año de su lamentable partida.

La bebé, fruto de su relación con Carlos Garcés, falleció a los pocos días de nacer, el 16 de mayo de 2023, tras venir al mundo.

A través de una emotiva publicación en sus redes sociales, Borghi conmemoró el primer aniversario del fallecimiento de su hija con un sentido mensaje resignificando esta dolorosa fecha.

“Feliz cumplecielo, Clara“, escribió la trasandina junto a una imagen con el dibujo de un ángel.

Las sentidas palabras de Vanesa Borghi

En la misma publicación, la actriz también agradeció el apoyo recibido durante este difícil proceso. “Gracias por el apoyo que me ha brindado esta comunidad hermosa, gracias por tan lindo gesto. Besos al cielo, a mi Clara“, expresó con cariño.

Cabe recordar que Vanesa Borghi se encuentra nuevamente embarazada, luego de haber anunciado esta esperada noticia en marzo pasado.

Sin embargo, el proceso no ha estado exento de complicaciones, ya que recientemente reveló que podría estar sufriendo de síndrome facetario lumbar derecho.

Más allá de los desafíos físicos, la argentina también ha debido lidiar con las secuelas emocionales de la pérdida de Clara. “Mi hermana me ha hecho replantear si inconscientemente no me estaba sintiendo mal o culpando a mi cuerpo, por lo que nos pasó el año (pasado) con Clara“, confesó esta semana.

