Sin duda lo que más hay en el encierro de “¿Ganar o servir?” son conflictos y discusiones entre los jugadores.

Varias de estas polémicas han sido protagonizadas por Camila Recabarren y Fran Maira, quienes han dejado claro que su convivencia no es la mejor.

En ese sentido, la exMiss Chile habló con La Cuarta y recordó que en la última discusión con Fran, ella la llamó “ordinaria”.

“Las calladitas son las peores. Siento que ella está un poco confundida con su esencia, y creo que por lo mismo el mundo superficial te hace no conectar con ese ser que quizás puede ser muy bonito, pero le das tanta importancia a todo lo material, eso te aleja mucho”, comenzó diciendo Camila.

No me cae bien

Tras ello, agregó “ella no me cae bien. Es muy cuica y se hace la fina y en verdad son todas rotas y ordinarias las que estamos acá adentro, me dicen a mí no más, porque yo vengo de abajo y lo acepto, soy de población y me encanta y no tengo ningún problema con eso”.

Finalmente, comentó que desde su punto de vista, lo más importante es como actúan las personas, no los títulos y puso de ejemplo a la periodista Mariela Sotomayor, ya que aseguró que para pelear la comunicadora es más “flaite” que ella.