Comparte

Es sabido que Mariela Sotomayor no se tiene muy buena onda con algunas de sus compañeras en el reality “¿Ganar o servir?”.

Una de ellas es Blue Mary, con quien ha protagonizado varias discusiones en el encierro de Canal 13.

En ese sentido, la cantante y conductora de radio habló sobre su enemistad con La Cuarta y aseguró que no soportaría a Mariela.

“No la soporto realmente. Mariela es insoportable. Mariela no tiene respeto, es una persona que no deja hablar a nadie, se las sabe todas”, comenzó diciendo la jugadora.

“Los conflictos empezaron desde la primera semana y las primeras semanas te juro por mi madre que yo intenté como hacerle ver y hablar desde la buena onda”

Tras ello, recordó que todo comenzó cuando en una actividad debían ordeñar una vaca y Blue no quiso, por lo que se apartó de los demás y se puso a llorar.

Frente a ello, Mariela se acercó a ella e intentó convencerla de cambiar su postura, lo que no le habría parecido muy bien.

“Y ella viene y como que me invade, y yo le digo ‘Mariela por favor, respétame’. Como en la onda de no quiero tener tu postura porque yo ya sé la postura en general de todos, pero la idea es que respetara mi espacio y ese día peleamos un poco”, detalló Blue.

Asimismo, agregó “como eso fue al principio me acerqué a ella y le dije ‘Mariela no seas tan invasiva, no puedes querer convencerme de tu postura, tenemos posturas distintas y está bien’. En el fondo le quise decir ‘no vamos a llegar a un consenso, pero respeto tu postura y tú respeta la mía’. De verdad lo intenté de corazón”.

“Pero a ella no hay por dónde agarrarla y finalmente, como yo soy frontal y le digo las cosas de frente, nos llevamos pésimo”, aseguró.

Por último, insistió con su opinión y comentó que muchos piensan lo mismo, sin embargo, son cínicos y la pelan a sus espaldas.

“Ella es muy irrespetuosa, interrumpe a todo el mundo, incluso a los animadores. El resto la pela por detrás, yo soy directa”, concluyó la competidora.