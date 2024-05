Comparte

Luego de una semana, Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta hablaron sobre el ataque que sufrieron en Etiopia en medio del rodaje de “Socios por el mundo”, el cual terminó con la muerte de su guía español, Toni Espada.

En conversación con Soledad Onetto en Teletrece Central, los comunicadores aseguraron que todo fue “traumático”.

Absolutamente traumático

“Lo más fuerte que he vivido en la vida, no perdimos a un guía turístico, sino que a un amigo”, comenzó diciendo Pancho.

Asimismo, añadió “absolutamente traumático, uno se cuestiona todo y agradece el poder vivir, pero son sentimientos encontrados porque están despidiendo a Toni en España”.

Por su parte, Zabaleta expresó “es una experiencia que lo cambia todo. No necesariamente para mal. Es una experiencia que me cambió desde lo más profundo de mi ser”.

“No lo he canalizado como algo malo. Yo estaba muy asustado, más de por lo que estaba pasando, por lo que iba a ocasionar en mí, cómo iba a despertar yo al otro día”, añadió.

En la misma línea, recalcaron que para ellos Toni fue muy especial, puesto que les daba mucha seguridad, ya que él había visitado ese lugar en miles de ocasiones.

Tras ello, detallaron como fue todo y ahí el actor explicó que Toni iba de piloto, él de copiloto y atrás estaban Pancho y el traductor que los ayudaba.

Nos apuntaron con el AK-47

Al inicio, Zabaleta contó que todo ocurrió luego de que compartieron con la tribu llamada mursis y Toni los invitó a visitar un restaurante de un amigo, pero cuando iban en camino fueron emboscados.

“Hay un camino que es recto que se ve hasta el final y veíamos gente que pasaba caminando armada y otros no, algo pasaba más allá y le digo a Toni mira toda esa gente que está allá y él me dice ‘los mursis nunca corren, cuando corren es porque pasa algo’”, relató.

Tras ello, agregó “ahí él dice que nos devolvamos y viene dos persons de frente, que habíamos visto cuando pasamos, y yo le digo Toni viene corriendo y él me dice ‘sí, tranquilo’, frenó y nos apuntaron con el AK-47. Avanzábamos muy despacio y cuando está al lado de nuestra ventana dispara a matar, lo mató inmediatamente”.

“Fue brutal, ósea fue un disparo a quema ropa y en la cabeza, en ese instante yo quedo paralizado y cae Toni donde estaba yo y lo veo y no había ninguna posibilidad de ayudarlo. En ese segundo nos chocan de atrás el otro auto que iba con nosotros, nos chocaron para arrancar y eso nos empuja del cerro hacia abajo y ahí yo agarré el manubrio, no sé cómo, no tengo recuerdos, pero tomé el volante y Toni quedó con el pie en el acelerador, entonces cuando nos empujan el auto partió muy rápido y nos fuimos por un cerro”, continuó contando.

La ayuda de los mursis

Luego, Zabaleta sostuvo que casi por un “milagro” lograron llegar al camino y ahí volvieron donde los mursis, quienes no entendían lo que había pasado y se preocuparon bastante.

“Llegamos donde la tribu pidiendo ayuda y ellos gritaban y las mujeres se desmayaban porque no entendían qué había pasado”, comentó Pancho.

“El jefe de los mursis se subió al auto y nos ayudó, él se fue con nosotros como en una caravana”, complementó Zabaleta.

Luego, aclararon que el equipo de Toni hizo las gestiones para que un avión se saliera de su ruta y los fuese a rescatar y también, llevar el cuerpo de su compañero.

Fue milimétrico

Finalmente, Soledad le preguntó a Zabaleta, quien estaba lado de Toni, por qué cree que él no murió, a lo que el actor respondió con toda sinceridad.

“Todo fue milimétrico (…) yo creo que porque el tipo disparó solo una vez, eso yo creo que es lo que me hace dudar de la intención que tenía, porque nos podía haber matado a todos”, cerró Zabaleta.