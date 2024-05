Comparte

Lola Melnyck, la talentosa bailarina y presentadora de televisión ucraniana, conquistó los corazones de los chilenos durante su paso por el exitoso programa “Morandé con Compañía” en la década de los 2000.

Sin embargo, a pesar del cariño que aún le profesan algunos fanáticos nacionales, la animadora ha dejado en claro que no tiene intenciones de regresar al país.

En una reciente interacción con sus seguidores en redes sociales, Melnyck respondió sin rodeos a un usuario que le preguntó por qué parecía molesta cada vez que se mencionaba Chile.

“Mira, lamento mucho si parezco molesta cada vez que me lo preguntan”, comenzó diciendo, para luego confesar: “La verdad, lo que viví en Chile fue lo peor de mi vida, entonces es claro que no le tengo cariño absurdo a esa época y que no tengo ganas de volver, ni nada por el estilo“.

El inesperado descargo de Lola Melnyck

Melnyck, quien actualmente reside en Brasil, profundizó en su respuesta afirmando que tuvo “pésimas experiencias, las peores” durante su estadía en Chile. “Entonces es eso, pero no lo tomes como algo personal“, aclaró.

Si bien en esta ocasión no detalló las “malas experiencias” a las que se refiere, existen algunos antecedentes documentados por la prensa.

En 2005, un millonario robo en su casa en Las Condes le sustrajo objetos valuados en 20 millones de pesos chilenos.

Además, a pesar de haber vivido más de una década fuera del país, Melnyck ha sido víctima en múltiples ocasiones de comentarios de mal gusto y sexistas de usuarios chilenos en redes sociales, con los que no duda en discutir.

La dura réplica de Melnyck

En un video reciente, una usuaria le recordó que parte de su carrera exitosa la hizo en Chile, a lo que Melnyck respondió tajantemente.

“Te aclaro que en tu país fue donde peor daño me hicieron durante los pocos años que pasé ahí. Me fui, no quise saber más, pero hasta 13 años después se toman las atribuciones de venir a incomodarme, ¿esperando que me quede callada y solo agradeciendo algo que ustedes inventaron en la cabeza? ¡Pues no!”, respondió en una plataforma.

A pesar de haber expresado en 2017 que su paso por Chile fue “una etapa muy buena e importante” y que estaría dispuesta a regresar a trabajar, las recientes declaraciones de Lola Melnyck dejan en claro que las malas experiencias vividas en el país pesaron más que los buenos recuerdos, y que su decisión de no volver es firme.

