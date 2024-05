Comparte

Sin duda la amistad de Oriana Marzoli y Luis Mateucci en el reality “¿Ganar o servir?” se ha robado toda la atención de los televidentes, puesto que se esperaba que tuvieran “rencillas”.

Recordemos que, los chicos realities tuvieron una polémica relación, en la cual hasta vivieron juntos, pero todo llegó a su fin en el 2018.

Ahora, los dos han demostrado en el encierro que se tienen mucho cariño y que se apoyan en todo, de hecho Oriana hasta lo ha ayudado a conquistar a Daniela Colett.

En ese sentido, la española-venezolana habló con La Cuarta y reveló que le gusta Daniela para su expareja.

“Con Luis no existe ninguna posibilidad de una recaída, de hecho lo ayudo con la nueva Daniela, porque me hace ilusión que esté con ella”, aseguró Marzoli.

Sin embargo, luego reconoció que verlo con otra persona le genera un poco de rabia, pero recalcó que entre ellos ya no hay nada amoroso.

“Ahora tengo que reconocer que cuando uno ve a un ex con una nueva novia, inconscientemente, a veces da un poco de rabia. Como que siento que es mío un poco”, confesó.

Asimismo, añadió “pero no es porque sienta nada por él, solo me hace recordar a ese momento en que estábamos juntos, y creo que él no va a volver a estar con una pareja que lo potencie tanto como yo lo hacía”.

Por último, volvió aclarar que “todo con él todo está cerrado”, ya que por ahora solo busca una amistad y compañía con él.