Comparte

En una jornada de competencia cargada de tensión, las ocho mujeres se midieron en una dinámica similar a la realizada anteriormente por los hombres, donde debían lanzar tres sacos de arena a través de un aro colgante.

La ganadora obtendría inmunidad para la siguiente ronda de nominaciones, mientras que la sirvienta mejor posicionada tendría la oportunidad de cambiar de rol con una de las “señoras”.

Antes de iniciar el desafío, la participante Blue Mary anticipó su intención de no querer compartir espacios con Sotomayor en caso de resultar victoriosa y acceder al cambio de roles. “Me encantaría no compartir espacio con ella“, declaró sin rodeos.

La periodista no se quedó callada y aclaró que “no me afecta estar en el lado de los sirvientes, sólo me hacen mal las actitudes de ciertas personas“, en una aparente respuesta a las palabras de su compañera.

¿Quién ganó la prueba femenina en ‘¿Ganar o Servir?’

Una vez en marcha la competencia, la delantera la tomó Camila Recabarren, quien rápidamente logró lanzar los tres sacos a través del aro, convirtiéndose en la indiscutida ganadora de la jornada.

“Gracias al básquetbol, estoy acostumbrada a tener buena puntería“, explicó la participante.

En el lado opuesto, Mariela Sotomayor fue quien tuvo mayores dificultades y no logró completar el desafío, transformándose así en la tercera nominada semanal.

“Mi gran talón de Aquiles son las pruebas físicas, por eso ganarme a mí no es una gran hazaña”, sostuvo la comunicadora, aunque reconoció que la experiencia le ha dado “ganas de aprender y cultivar habilidades físicas“, saliendo de su zona de confort habitual.

Al vencer la competencia, Camila Recabarren no solo quedó inmune de la próxima nominación, sino que también pudo cambiar de rol, eligiendo relevar a Fran como sirvienta de Poeta y convirtiéndose en la nueva “señora” de Luis.

De esta forma la periodista Mariela Sotomayor se convirtió en la tercera nominada de la semana en el reality show “¿Ganar o Servir?” de Canal 13, tras no lograr superar la prueba física individual que enfrentaron las participantes femeninas del programa.