Comparte

Julián Elfenbein y Diana Bolocco se robaron toda la atención del reciente episodio del programa “Got Talent” de Chilevisión.

Todo esto, porque cuando Julián estaba presentando a los jurados les daba una llamativa descripción y cuando fue el turno de Diana, decidió jugarle una broma.

“Ella estará animando aquí, junto a mí, el Festival en los próximos días. Regalona, la mujer más querida de Chile, talentosa, llena de un humor inconfundible. No está hoy, Karen Doggenweilwer”, dijo el animador.

Frente a ello, la comunicadora se hizo la enojada y se paró de su asiento rápidamente.

Luego, Elfenbein continuó “para, quizá no fue buena la idea. Yo no dije Karen Doggenweiler, dije Diana. ¿Escucharon Karen? Es más talentosa, pero no quise decir su nombre. Perdón”.

Finalmente, Bolocco bromeó con la situación y antes de que se fueran a comerciales le respondió a Julián lo siguiente: “Ándate con tu Karen, no más”.