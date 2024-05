Comparte

Como es sabido, esta semana comenzó el juicio de Daniela Aránguiz y Maite Orsini, puesto que la diputada acusó a la exchica Mekano por injurias y calumnias.

En ese sentido, Daniela aprovechó su espacio en “Sígueme” de TV+ y entregó detalles sobre lo que fue la audiencia.

“Ahora, nos fue bien porque sí, hay muchos puntos que le negaron al abogado de Maite y a nosotros no nos sacaron nada. Entonces estamos como súper tranquilos”, comenzó diciendo.

Tras ello, habló sobre la participación de su hija, Agustina, “yo creo que el testigo que él me cuestionó nunca se lo esperaba. Entonces lo descolocó porque yo creo que ese testigo es muy fundamental. Y puede ser complicado para ella, sobre todo en su carrera”.

En ese sentido, aseguró que si bien ella no quería que la menor fuera parte de esto, la pupila quería.

“No voy a entrar en detalles, lo quiero aclarar ahora. Lo quiero hablar con mucho respeto porque no voy a romper códigos con ella. Estamos hablando de una adolescente que entiende todo y es tremendamente inteligente. Es una petición de ella. Que yo al principio no estaba muy de acuerdo, pero siempre voy a respetar la opinión de mi hija”, explicó.

Asimismo, añadió “los jueces están preparados para poder hacer una entrevista a un testigo que sea menor de edad. Son cosas que están resguardadas, no va a ser público, no se va a enterar la prensa. Yo nunca la voy a querer exponer públicamente”.

Finalmente, se refirió a la postura de su exmarido y también padre de Agustina, Jorge Valdivia.

“De millones de agresiones de tipos de mujeres, nunca me defendió, nunca esperé que me defendiera porque yo soy una mujer tremendamente fuerte, pero a la única mujer que él tenía que defender, no la defendió y por ahí empezó este lío. Y esa mujer no soy yo y no es la Maite”, cerró.