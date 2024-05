Comparte

Recientemente, la reconocida chica reality, Angélica Sepúlveda, contó en su Instagram que vivió un complicado episodio en Brasil, el cual catalogó como “el peor trágame tierra del mundo”.

Todo esto, porque Sepúlveda se fue de vacaciones con su novio turco, Gürsel Saglam, y hasta ahí todo bien, pero al momento de regresar a Chile comenzaron los problemas.

Resulta que, su pasaje para volver al país tenía otra fecha y se dio cuenta al momento de hacer el check- in, según contó en sus redes sociales.

Hasta pudor me genera contarles

“Les prometo que hasta pudor me genera contarles lo que me ocurrió, eso de que una cuando anda enamorada anda en la luna es cierto”, comenzó diciendo.

“Vine hace 10 días a Brasil a despedir a Gursel que regresó anoche a Turquía. Su vuelo salía 6 horas antes que el mío, temprano comenzamos a hacer check in y algo ocurría con el mío que no pude lograrlo, por eso preferí venirme al aeropuerto y solucionarlo….”, añadió.

Luego, continuó “hoy a las 5 am comenzó a atender la aerolínea, me acerqué rápidamente y no les miento fue el peor trágame tierra del mundo mundial, solo ruego al universo nunca volver a pasar por esta situación”.

“La chica revisa y me dice, ese vuelo no sale hoy! Y yo, pero cómo, si lo compramos hace varios días… y no me llegó ningún mail de cambio de horario. Nuevamente digita mis datos y aguantando la risa me mira y (Pensé, se ríe una vez más y dejo la cagada). Finalmente, me dijo en silencio: Esa reserva es para el 30 de octubre de 2024!!”, aseguró.

“Me dio ‘soponcio’, creí que era broma, miro la reserva y tal cual, Gursel me compró mal el vuelo y yo nunca me di cuenta de la fecha”, explicó.

Finalmente, sostuvo que debió quedarse en el terminal aéreo y esperar hasta que fuese su nuevo vuelo, el cual le compró su hermana.

“Así que a dormir botada como perrito, con hambre y frío, Gursel no tiene idea de lo sucedido, su vuelo es de 14 horas, mi hermanita hermosa me compró nuevo vuelo, pero para mañana. La vida…”.

Revisa la publicación de Angélica Sepúlveda