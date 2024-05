Comparte

Sin duda los amoríos en “¿Ganar o servir?” han dado mucho de qué hablar afuera y dentro del encierro.

En ese sentido, uno que ha sido bien polémico es el de Luis Mateucci y Daniela Colett, la expareja de Eduardo Vargas y además, amiga de Daniela Aránguiz, quien estaba con Mateucci.

Recordemos que, cuando la brasileña se sumó a la competencia, aclaró que el argentino para ella era “imposible”, puesto que tenía códigos de amistad con Aránguiz.

A raíz de ello, en la versión extendida del reality, según consignó La Hora, Oriana Marzoli arremetió en contra de Colett.

“A mí me cae muy bien, pero a mí no se me puto olvida que ha llegado al reality diciendo que ella, por códigos con Daniela, que es su amiga, no haría nada”, le dijo la española-venezolana a Fran Maira.

“La otra también llegó diciendo que ni de coña iba a hacer nada, porque era amiga de esta, y que Daniela le pidió: ‘cuídame a Luis’. Y la forma de cuidarlo…”, añadió.

Por último, aclaró que si bien Daniela Aránguiz no es una “santa”, le daba pena que una amiga le fallara de esa forma.

Asimismo, recordó que Mateucci estaría siendo bien “falso”, ya que en el inicio aseguró que extrañaba a Aránguiz.