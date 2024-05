Comparte

Recientemente, Patricio Mejías de “Los Atletas de la Risa” participó como invitado en el espacio “Todo va a estar bien” de Vía X y habló sobre diferentes temas.

En la instancia, el humorista reveló que lo habrían contactado de la producción del reality “¿Ganar o servir?”, pero él se negó a participar.

En ese sentido, comentó que le dijeron que buscaban a alguien que fuese chistoso y diferente a los demás, por lo él calzaba con ese perfil, sin embargo, no lo convencieron.

Bajo ese contexto, explicó que no le interesaba sumarse al espacio de telerrealidad, puesto que él forma parte de un grupo de humoristas y debe ser responsable con ellos, puesto que ya tenían trabajos agendados.

“Nosotros teníamos todo abril, mayo, y parte de julio, copado con shows ¿Cómo los iba a dejar solos? No puedo”, aseguró.

Tras ello, agregó “además, es un arma de doble filo, hasta el momento soy el ‘Pato’ de Los Atletas de la Risa, y la gente me tiene cariño (…) Si voy a un reality y me pongo pesado, me puede jugar en contra”.

Finalmente, sostuvo que él no estaba para esos espacios, ya que ya hizo su trayectoria afuera y con sus compañeros de los “Atletas de la risa”.