A pesar de que aún no sale en pantalla, Pamela Díaz reveló que ya concluyó su participación en el reality “¿Ganar o servir?”.

Según lo expuesto por Díaz en sus redes sociales, solo estuvo 10 días en el encierro y lo pasó bastante bien, “la fiera está libre, soy la reina una vez más, soy la reina de los realities”, comentó en su Instagram.

Tras ello, explicó que su participación en el espacio de telerrealidad, por contrato, solo era de diez días.

“Fui al reality por diez días contratada, donde obviamente voy a jugar y pasarla bien, este es uno de los formatos que me sale muy entretenido y cada vez más fácil de hacer”, aseguró.

Bajo ese contexto, habló sobre la discusión que tuvo con Oriana Marzoli y aclaró que no hubo agresión física.

“Si hubo una discusión con Oriana, lejos de agarrarnos a cambos, ni esas peleas físicas, todo eso es mentira, así que se los aclaro”, detalló.

Por último, sostuvo que ella a la competencia fue a ganar dinero, por lo que no perdería su trabajo por pegarle a alguien.

“Yo no voy a perder mi plata, están locos, con lo que me pagan para ir a pegarle a una, no, no, no, una es inteligente. Estuvo entretenida la pelea, véanla”, cerró la “Fiera”.