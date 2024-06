Comparte

Gissella Gallardo confidenció algunos detalles de la relación que mantiene con su ex pareja, Mauricio Pinilla, luego de dos años de separarse. En ese sentido, la periodista se mostró “feliz, con el corazón repleto de amor de ver a mis niños” y su cercanía con el otrora futbolista.

La comunicadora conversó con Eva Gómez en For Eva de Radio Agricultura, en donde apuntó que ella con el goleador “estamos sanando muchas cosas”.

Al ser consultada por una posible nueva relación con el ex Universidad de Chile, Gallardo descartó de momento, aunque no dio el ‘no’ definitivo. “Siempre decía cuando chica que nunca me hubiese metido con un futbolista y terminé casada con uno. Así que ‘nunca digas nunca’“, adelantó.

Con Mauricio Pinilla “estamos sanando muchas cosas que nos hicimos, muchas cosas que él hizo. Pero lo que más me importa en este momento es que él está teniendo una maravillosa relación, como la tuvo antes, con los niños. Como ha dicho él, estuvo súper ausente”.

Gissella Gallardo y la relación con Mauricio Pinilla: “estamos enfocados en los niños”

“Crecer con un papá, por ejemplo, mi hija mayor, por 16 años y que desaparezca de un día para otro, no es lo mismo que no haber conocido a tu papá o no haber crecido con tu papá“, adelantó Gissella Gallardo.

En cuanto a los hijos del matrimonio, tras la ruptura, “estaban súper mal. Yo estaba claramente mal porque cargaba con la separación, los niños que estaban mal, la enfermedad de mi papá. Todo junto”.

Sin embargo, ahora “estoy feliz. Con el corazón repleto de amor de ver a mis niños que, cuando me dicen ‘mamá, ¿hoy día el papá va a estar en la casa, va a ir?’… es tan tierno, lo amo. Es tan maravilloso. Como era antes la relación con ellos. La mayor también, enamorada del papá”, sostuvo.

“Estamos los dos enfocados en los niños“, cerró Gissella Gallardo.