Comparte

Bastián Paz, el comediante que cautivó al público en el Festival de Viña del Mar 2013, lanza un emotivo mensaje pidiendo ayuda.

Su situación actual revela una realidad muy distinta a la que vivió hace una década en el escenario de la Quinta Vergara.

El periodista Luis Sandoval fue quien dio a conocer la preocupante situación de Paz. “Yo recibo un mensaje de Bastián Paz pidiéndome ayuda”, reveló Sandoval en el programa “Que te lo digo”, dejando en evidencia la urgencia del llamado del comediante.

Recordemos que el artista padece múltiples condiciones médicas, incluyendo diabetes insípida, histiocitosis x, hipertiroidismo y una enfermedad metabólica.

Esta última, según sus propias palabras, es la que más complicaciones le ha traído.

A pesar de las adversidades, Paz no ha abandonado su pasión por la comedia. Continúa realizando eventos y presentaciones, aunque su movilidad se ha visto severamente afectada. Actualmente, depende de una silla de ruedas para desplazarse.

“Me dice que no ha estado muy bien de salud, que está pasando por un periodo bastante complejo. También conversé con la mamá, me contaba que él hace eventos, pitutos, va a bingos“, desclasificó Sandoval.

En la misma línea, sumó: “Así se va a ganando ciertas luquitas y también tiene una pensión por discapacidad que le ayuda bastante, pero no lo es todo“.

El anhelo de Bastián Paz por retornar a la Quinta Vergara

El comediante, ahora con 38 años, sueña con regresar al escenario que lo vio triunfar. En un conmovedor video, Paz expresa su deseo de volver a Viña del Mar, esta vez en silla de ruedas, para presentar su nuevo material.

“Hoy tiene 38 años, estuvo hace más de 10 años en la Quinta Vergara y lo único que desea es volver a pararse sobre ese escenario y hacer una rutina de stand up“, detalló el periodista.

“Me gustaría ir a Viña del Mar en silla de ruedas para mostrar los monólogos que tengo”, declara Bastián en el registro compartido por Sandoval.

El importante llamado del comediante

“Hola amigos, yo soy Bastián Paz, espero que se acuerden de mí. Yo cuento chistes y estoy en silla de ruedas ahora porque camino, pero me canso mucho. Me gustaría ir a Viña del Mar en silla de ruedas para mostrar los monólogos que tengo, los nuevos chistes, tengo canciones y espero que vean los productores”, expuso el artista en su breve registro.

Por último, añadió: “Quiero contar que ahora estoy en silla de ruedas. Me gustaría ver si existe la posibilidad de ir nuevamente a Viña del Mar. Sería bonito ir nuevamente y en silla de ruedas. Muchas gracias“.

Aquí puedes revisar el registro: