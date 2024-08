Comparte

En una sincera entrevista para el podcast “Tamos al aire” de Tevex Televisión, Marlene De La Fuente, periodista y relacionadora pública, habló sobre su vida tras su separación de Iván Núñez.

Durante la conversación, Marlene destacó la importancia de evolucionar en la vida, afirmando que “no soy de la idea de que todo es para toda la vida”.

Marlene aseguró que su prioridad ahora son sus hijos, a quienes dedica todo su tiempo y esfuerzo. “Estoy las 24 horas del día con mis hijos, mucho gasto, mucho sacrificio, pero todo se puede con amor”, declaró.

Sin embargo, lo que más sorprendió a sus seguidores fue su revelación sobre la relación de Iván Núñez con sus hijos.

Según Marlene, la relación es prácticamente inexistente, tanto en lo personal como en lo económico. “Iván Núñez tiene nula relación con sus hijos”, afirmó.

A lo largo de la entrevista, Marlene expresó su frustración ante la situación, comentando que “aguanté bastante, pero hice público el caso, porque la cosa no daba para más, no es justo ni es ético, no corresponde”.

Esta declaración refleja el profundo dolor que ha sentido al ver cómo sus hijos no reciben la atención que merecen de su padre.

Marlene de la Fuente y la relación con sus hijos

Además, reveló que su hija mayor decidió cambiarse el apellido de su padre al suyo, un proceso que no fue fácil debido a la tradición familiar de Marlene. “Vengo de una familia tradicional, mi madre es la abeja reina y para ella, el hombre es el rey de la casa, el proveedor”, compartió.

Marlene también mencionó que dejó de hablar con su madre durante un año después de su separación, debido a la mentalidad conservadora de su familia.

“Ella tiene una mentalidad muy a la antigua, aunque la amo y me ha dado todo lo mejor en la vida”, explicó, revelando el costo emocional que ha tenido que soportar para defender lo que cree que es lo mejor para sus hijos.

Finalmente, la periodista comentó que durante los 20 años que duró su matrimonio, se postergó a sí misma para apoyar a Iván Núñez. “Quedé a manos vacías, y eso, la justicia debe entenderlo”, lamentó.

“A nadie le cabe en la cabeza que él no quiera ver a sus hijos, pero ya no me importa lo que piense la persona, mi foco son mis hijos”, concluyó con firmeza.

Aquí puedes ver el capítulo completo: