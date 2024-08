Comparte

Laura de la Fuente, hija de Cristian de la Fuente y Angélica Castro, ha decidido compartir una emocionante noticia con sus seguidores.

La joven influencer confirmó que se encuentra en una relación, situación que la mantiene más que feliz.

Los rumores sobre su vida amorosa comenzaron hace algunas semanas. Laura comenzó a subir a su cuenta de Instagram románticas postales acompañada de una misteriosa joven, captando la atención de sus seguidores.

Las imágenes, tomadas cerca de Curicó, mostraban a Laura en momentos íntimos con su acompañante.

La influencer posteó un corazón junto a las fotos, lo que para sus seguidores fue la prueba de que existía más que una amistad.

Es importante mencionar que los padres de Laura poseen una casa en Curicó, región del Maule. Esta propiedad, con una vista privilegiada al lago, parece haber sido el escenario perfecto para estos momentos románticos.

Aunque inicialmente Laura mantuvo silencio sobre estas especulaciones, sus seguidores no tardaron en expresar su apoyo y alegría.

“Viva el amor”, “Bellas fotos”, “Love is in the air” y “El amor es lo más lindo”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

La confirmación de Laura de la Fuente

Finalmente, Laura decidió romper el silencio y confirmar lo que muchos sospechaban. En una entrevista exclusiva con Página 7, la influencer confirmó que efectivamente se encuentra en pareja, pero no sin antes reflexionar sobre la opinión pública.

“Yo entiendo, al publicar ciertas cosas, me expongo a comentarios y está perfecto. Cada uno puede tener su opinión, pero yo seguiré viviendo mi vida”, expresó Laura.

La joven continuó compartiendo sus pensamientos sobre la relación con sus seguidores. “Yo siempre he agradecido mucho el cariño de las personas“, afirmó.

“Por ejemplo, en mi recuperación, recibí mensajes demasiado lindos. Me sentía demasiado acompañada, no solo por mis amigos y familia”, compartió Laura.

Laura también destacó el papel crucial que han jugado sus padres en su vida. “Además, mis papás siempre me han apoyado y ofrecido su amor incondicional, y eso siempre lo voy a agradecer“, expresó con gratitud.

Finalmente, Laura confirmó lo que todos esperaban escuchar: “Estoy muy contenta, sí, estoy en pareja, feliz”. Estas palabras sellaron la confirmación de su nueva relación, llenando de alegría a sus seguidores.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: