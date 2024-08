Comparte

La tensión entre el periodista José Antonio Neme y la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, alcanzó un nuevo nivel este jueves, luego de que la exautoridad compartiera en sus redes sociales una imagen del arcángel Miguel.

Esta publicación ocurrió justo en la antesala de su reformalización, un proceso solicitado por la Fiscalía para aclarar detalles sobre un presunto fraude en su gestión.

No es la primera vez que Barriga utiliza esta imagen en momentos críticos. En enero, durante su primera formalización, también recurrió al arcángel, explicando que se trata del “abogado del pueblo” y un símbolo de protección contra el mal.

“Quienes quieran enviarme energía, ojalá puedan compartir esta imagen“, comentó en su momento.

La dura reacción de Neme

Enterado de la publicación, José Antonio Neme no dudó en expresar su molestia en el programa “Mucho Gusto”.

Con un tono firme, criticó duramente la postura de Barriga y su forma de enfrentar la situación judicial. “Ella sigue muy activa en redes sociales. Si está en una lógica bíblica, ese será su relato mental, pero no es real“, comenzó diciendo el comunicador.

Neme fue más allá, señalando que la exalcaldesa parece vivir en un “mundo paralelo“. “Ella no es perseguida, no está en la Inquisición ni en la Edad Media”, partió comentando.

“Aquí hay una chorrera de millones que faltan o que fueron gastados en cosas que no eran prioridad. Hoy, Maipú está con serios problemas“, agregó, refiriéndose al complejo estado financiero en el que se encuentra la comuna tras la gestión de Barriga.

El periodista también criticó la manera en que Barriga ha enfrentado la opinión pública, calificándola de “absolutamente cuestionable“.

“Probablemente ella me está viendo y no tengo ningún problema en decírselo en su cara“, sentenció, dejando en claro que no está dispuesto a guardar silencio ante lo que considera una estrategia de distracción por parte de la exalcaldesa.