Comparte

Como es sabido, este martes Catalina Telias sufrió una fractura en medio del ensayo del programa “Ahora Caigo”.

Bajo ese contexto, en conversación con Página 7 sostuvo que esta lesión le complicará mucho su día a día, puesto que no podrá caminar por varios meses.

“Nadie se lo explica, porque nunca le había pasado nada a nadie, soy la única, pero los accidentes ocurren”, comenzó diciendo Catalina sobre el accidente.

Tras ello, comentó que recién mañana le darán el alta médica “estoy todavía hospitalizada, mañana recién me voy para la casa (…) Me siento complicada porque se enrolla toda la vida con este tema de no poder caminar, ya que serán varios meses”.

“La fractura que tuve fue expuesta de tibia y peroné a nivel de tobillo de mi pierna izquierda”, detalló.

Finalmente, se refirió a la recuperación, la cual como se mencionó anteriormente, le complica.

“El proceso de recuperación será alrededor de 5 meses, mi problema es que vivo en el cuarto piso de un edificio y no hay ascensor (…) no sé cómo vamos a hacerlo, tengo solo a mi mamá, ella está en un hogar, no me puede apoyar, yo tengo que ayudarla”, explicó.

“Tengo un hijo que trabaja mucho, claro que me va a cooperar, pero en el fondo el médico no quiere que me quede sola, pero no tengo de otra, pues vivo sola”, cerró.