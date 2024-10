Comparte

Como es sabido, Ivette Vergara terminó su contrato con TVN, puesto que no había proyectos para ella.

Tras ello, la animadora conversó con El Mercurio y sostuvo que las mujeres no tendrían oportunidades, lo que recientemente cuestionó Fran García-Huidobro.

“Lo que hoy me duele es que las mujeres no tengamos oportunidades, que sea tan poco relevante la presencia femenina en TVN, que no les haya importado dejar sin mujer al Área Deportiva y a Prensa Deportes”, detalló Ivette.

Frente a ello, Fran contestó “creo mucho en el poder femenino y en los trabajos me ha tocado trabajar con mujeres muy potentes (…) Soy una mujer muy potente, pero me parece que pedirle a un canal, que recién está sacando la nariz del hoyo con Ahora Caigo y Mi Nombre Es, que te tienen que tener ahí, aunque no tengas proyectos, no po’, ni hombre ni mujer”.

“Ningún canal en este momento se puede dar el lujo de tener un conductor que no conduce”, recalcó la “dama de hierro”.

En la misma línea, la exanimadora de Primer Plano recordó lo que le pasó luego de dejar CHV e irse a Canal 13.

“Cuando me fui de CHV al 13 había una cláusula que me podía obligar a quedarme, pero pensé que si se habían acabado Maldita moda y Primer Plano ¿qué iba a hacer?”, contó la actual animadora de Mega.

“Llegué al 13 con un montón de proyectos, pero vino la pandemia y el estallido social y a los dos años me fui para mi casa sin llorar”, añadió.

“Creo que a la tele no se va a llorar, se llega llorado de la casa”, concluyó Fran.