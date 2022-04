Benjamín Vicuña es sin lugar a dudas uno de los galanes más cotizados de la televisión chilena y muchas mujeres han envidiado a las actrices que han tenido la oportunidad de besarse con él en alguna teleserie.

Esto le pasó, increíblemente a la conductora de televisión Karen Doggenweiler, pero no con un final muy esperado, ya que su actual marido, Marcos Enriquez-Ominami, ¡le cortó el beso justo al momento en que tendrías que haberse grabado!, y todo esto antes de que ellos empezaran una relación.

Así le contó ella misma a Martín Cárcamo en su programa ‘Los 5 mandamientos‘.

«Este es el año 2003, y Marco me invitó actuar en La Vida es una Lotería y por guion había un beso con Benja Vicuña (…) humecté mis labios, estaba chocha, feliz feliz», señaló recordando, pero todo se derrumbó cuando ME-O, quien era el director apareció en la escena y paró todo.

«De repente el director, Marco dice: ‘¡No, no, no, corten!’, me hizo así -hizo el gesto con las manos- como que a una le gusta que el director la encuadre, y dijo no esa parte no, por último la grabamos después, ¡y sacó el beso! Me quede con la bala pasada y hasta el día de hoy le digo a Benjamín que me debe el beso«, concluyó.