La feria de videojuegos más importante del país, Expogame, celebrará sus 10 años y anuncia nueva versión en Santiago.

Como todos los años, el evento contará con la presencia de grandes invitados internacionales y sorpresas para todos los fanáticos de los videojuegos, el mundo geek, las series, el animé y más.

El invitado estelar en esta ocasión será Troy Baker, reconocido actor de voz y músico estadounidense que interpreta a los personajes principales de diversos videojuegos, entre ellos a Joel Miller de The Last of Us (rol que encarna Pedro Pascal en la serie).

Asimismo, estará presente Daisuke Tsuji, actor japonés-estadounidense conocido por darle la voz a Jin Sakai en el videojuego Ghost of Tsushima y al Príncipe Heredero en la serie de televisión The Man in the High Castle.

Otro espacio con el que contará el evento será Expogame Champions, en el que se podrá participar de un torneo de videojuegos, cuyo gran vencedor viajará a Los Ángeles, Estados Unidos, para conocer las oficinas de los creadores de League of Legends y Valorant, Riot Games.

Expogame se realizará los días viernes 11, sábado 12 y viernes 13 de octubre la Estación Mapocho y las entradas ya disponibles en Puntoticket.