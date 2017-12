[ACTUALIZADO] Tren se descarrila sobre autopista en EEUU, deja seis fallecidos y múltiples heridos

Un tren de pasajeros se descarriló sobre una autopista cerca de la ciudad estadounidense de Tacoma (estado de Washington, noroeste) con saldo de “múltiples heridos”, informaron las autoridades.

El departamento del Sheriff del condado de Pierce, donde queda Tacoma, precisó que “múltiples conductores están heridos en la autopista” y las autoridades acaban de confirmar seis personas fallecidas y esperan que el número siga creciendo.

“Emergencia, emergencia, hemos caído”, se escucha en el audio del operador del tren 501 de Amtrak, la red estatal interurbana de trenes de pasajeros, que cubría la ruta Seattle-Portland.

Al menos dos vagones cayeron sobre la carretera, junto a ejes y ruedas de tren y otros escombros de la destrucción.

Otros carros destrozados estaban regados entre los árboles de un bosque, donde imágenes de la televisión mostraban a los bomberos buscando sobrevivientes.

Fotografías publicadas en redes sociales muestran un vagón destrozado sobre el asfalto, uno guindando y otro fuera de la vía que pasaba por encima de la importante autopista I-5, que comunica la costa oeste de Estados Unidos de norte a sur.

Amtrak, la red estatal interurbana de trenes de pasajeros, dijo en Twitter que estaba “al tanto del incidente”.

El accidente tuvo lugar entre Tacoma y Olympia, la capital del estado de Washington.

El servicio de esta línea fue modernizado recientemente para hacerlo más veloz, con mejoras en la vía y en los sistemas de señalización.

JUST IN: An Amtrak train car derailed and is dangling on to Interstate 5 in Pierce County, Washington, according to the Washington state Department of Transportation’s Twitter account https://t.co/BdJzsdleQ2 pic.twitter.com/9hyC7mdMNC

— CNN (@CNN) 18 de diciembre de 2017