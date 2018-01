Youtuber grabó un cadáver en el "bosque de los suicidios" de Japón

Logan Paul es un conocido Youtuber estadounidense que estos días se ha visto envuelto en la polémica por grabar un cadáver colgando en el “Bosque de los suicidios, al noroeste de la base del Monte Fuji en Japón.

El lugar es conocido con ese nombre debido al alto número de personas que llegan al lugar a quitarse la vida.

De acuerdo a medios internacionales, el 31 de diciembre el joven subió un video de él y unos amigos recorriendo el sitio momento en el que descubre a lo lejos el cuerpo de una persona ahorcada.

Aunque oculta el rostro del cuerpo, en el video hay un primer plano de sus manos. Al ver el cadáver, él y sus amigos reaccionan con algunas bromas, asegurando posteriormente que era lo “más real” que jamás había filmado.

El video alcanzó a estar sólo 48 horas en internet, ya que debido a la cantidad de críticas, Logan Paul lo eliminó.

Luego de esto, el youtuber -quien había dicho que su idea era la de mostrar el vídeo “más loco y más real nunca antes compartido en sus canales”- utilizó Twitter para disculparse por lo “irrespetuoso” de las imágenes.

De acuerdo a Logan, el objetivo de las imágenes era “promover el tema del suicidio”. Pero a pesar de las disculpas, las reacciones no se detuvieron, siendo increpado incluso por famosos.

El conocido crítico de cine Chris Stuckmann llamó a Youtube a mejorar sus filtros ante este tipo de contenidos. Finalmente, la actriz Sophie Turner escribió: “Eres un idiota. No estás creando conciencia. Te estás burlando”.

Logan Paul films the hanged body of a suicide victim and his channel is fine. @YouTube … are you for real?

@LoganPaul You’re an idiot. You’re not raising awareness. You’re mocking. I can’t believe how self-praising your “apology” is. You don’t deserve the success (views) you have. I pray to God you never have to experience anything like that man did.

— Sophie Turner (@SophieT) 2 de enero de 2018