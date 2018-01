Donald Trump respondió a Kim Jong-Un: "Mi botón nuclear es mucho más grande y poderoso ¡Y funciona!"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a los dichos del líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, sobre su capacidad de lanzar su arsenal nuclear en cualquier momento.

Trump escribió el siguiente mensaje: “El líder norcoreano Kim Jong-Un acaba de decir que el ‘botón nuclear está sobre su mesa todo el tiempo’. Puede alguien de su agotado y hambriento régimen por favor decirle que yo también tengo un botón nuclear y que es mucho más grande y poderoso que el suyo, ¡y el mío funciona!”.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de enero de 2018

Esta respuesta es una reacción a unas imágenes emitidas este martes, en las que el líder norcoreano se jactó de poder pulsar el botón nuclear de su país en cualquier momento.

Los estadounidenses criticaron las palabras del Presidente, señalando que no debería provocar a otro país de esa manera y que si sigue con esta actitud podría terminar con la vida personas inocentes.

You’re criminally insane. — Dark Side Of The Mood (@houroftwilight) 3 de enero de 2018



“Estás criminalmente loco”.

Why do you treat this as a game or joke?! Taunting another country like that. — Shelly Reynolds (@ShellyBeansFit) 3 de enero de 2018



“¿Por qué tratas esto como si fuera un juego o un broma? Provocar a otro país de esa manera”

You’re going to get innocent people killed, dude. Please just stop. — Ryan L. Sittler (@RyanLSittler) 3 de enero de 2018



“Vas a hacer que maten a personas inocentes. Por favor para”

This tweet by itself qualifies you for impeachment! — Blue VA (@VA4Hillary1) 3 de enero de 2018



“Este tuit por sí mismo te califica para un impeachment”

You are the President. Millions of lives are in your hands. This tweet is immature and irresponsible. — Stephanie Sheh (@stephaniesheh) 3 de enero de 2018



“Eres el Presidente. Millones de vidas están en tus manos. Este tuit es inmaduro e irresponsable”

Sounds like a middle aged man personal problem. Comparing “buttons” and seeing who’s is the biggest — Grace Trombley (@trombley_grace) 3 de enero de 2018



“Suena como un problema personal de un hombre de mediana edad. Comparando “botones” y viendo quién es el más grande”