Llueven iguanas congeladas en Florida

Los habitantes de Florida están habituados a que sucedan cosas extrañas, pero nadie los había preparado para esto: la inusual ola de frío está haciendo que las iguanas caigan, congeladas, de los árboles.

La “bomba ciclónica” que azota con su frío ártico el este de Estados Unidos llevó nieve al norte de Florida por primera vez en tres décadas y causa desde el miércoles temperaturas tan bajas como 0 a 4ºC incluso en algunas áreas del sur de este estado.

Muchas personas carecen de calefacción y no tienen ropa de invierno para sobrellevar estas temperaturas en una latitud normalmente cálida. Pero también hay otros animales pasando dificultades, particularmente los manatíes, las tortugas y las iguanas.

El jueves, el columnista del Palm Beach Post Frank Cerabino publicó una foto de una iguana verde, congelada y patas arriba, en el borde de su piscina.

“Esta es la escena en la piscina de mi jardín en esta mañana de 4ºC en el sur de Florida: una iguana congelada”, escribió.

Otros usuarios de Twitter también han publicado fotos de iguanas congeladas, caídas de los árboles.

“Oh, ustedes los del norte, con la nieve que les cae… aguanten”, escribió la usuaria @Middlesomething. “Aquí en el sur de Florida (…) tenemos iguanas congeladas cayendo de los árboles. ¡Traten de palear eso!”.

— Linda Donahue (@Middlesomething) 4 de enero de 2018