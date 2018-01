Al menos dos heridos dejó un incendio en la Torre Trump

Este lunes se registró un incendio en la Torre Trump, donde dos personas resultaron heridas, uno de ellos de gravedad. Bomberos ya logró controlar el incidente.

La Trump Tower es un rascacielos ubicado en Manhattan, Nueva York, y es propiedad y la sede central de la Organización Trump. Además, el Presidente de Estados Unidos tiene residencia en el edificio.

Según los medios locales, el fuego se habría iniciado en una caja eléctrica.

There appears to be a fire at Trump Tower in New York City, where Pres. Trump keeps a residence. The president is currently in Washington, D.C., and the cause and severity of the fire is unknown https://t.co/jJXO9820Rt pic.twitter.com/Qr1O9GxDSs

— CBS News (@CBSNews) 8 de enero de 2018