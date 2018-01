"Cuida de tus hermanos": La carta de una mujer asesinada a su hija mayor

El culpable del crimen asesinó a la gran parte de la familia de su ex esposa.

Un femicidio tiene conmocionada a casi toda Argentina, donde Mariela Noguera fue asesinada por su ex pareja, Facundo Solis.

Noguera sospechaba de que algo malo podría ocurrir, es por eso que días antes al asesinato, escribió una carta dedicada su hija mayor.

“Si me llegara a pasar algo, lo que sea, por favor cuida de tus hermanos (…) nunca los dejes solos. “sean felices, vivan, vivan. Disfruten y ámense (…) y que tus hermanos sean personas de bien, se que los vas a cuidar y a guiar. Te amo y perdóname por todo“, fue lo que dice la carta la cual fue publicada por el diario Clarín.

Solis de 33 años le disparó en reiteradas ocasiones a su ex esposa, además asesinó a sangre fría a su ex suegra, a su ex cuñada, a su ex hijastra y a quien era la actual pareja de la víctima.

El sujeto fue detenido por la Policía y anteriormente había sido denunciado por “lesiones leves” en contra de Noguera.