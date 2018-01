La cuarta en dos meses: Muere joven actriz del cine porno

Llevaba menos de un año trabajando en la industria.

Olivia Nova, actriz porno de 20 años, fue encontrada muerta en una casa de Las Vegas, Estados Unidos. Así lo confirmó la agencia de modelos Direct Models que la representaba.

Según publicó la agencia, “la causa de la muerte es desconocida”, agregado que se tendrá que esperar entre seis a ocho semanas para saber los resultados de la autopsia.

El Gremio de Actores de Cine para Adultos (APAG, por sus siglas en inglés) hizo publicas sus condolencias a través de su cuenta de Twitter. “RIP Olivia Nova. Mi corazón está con sus amigos y familiares. Esta industria ha tenido un año difícil perdiendo talentos tan jóvenes”.

RIP Olivia Nova my heart goes out to her friends and family. This industry has had a tough year losing such young talent. ~ 💋 KP pic.twitter.com/kFBaIhUFjR

— Adult Performers Actors Guild (@APAGunion) 8 de enero de 2018