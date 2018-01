La insólita defensa de la mujer que golpeó a su hija por una tablet

Un video donde una madre argentina se ve golpeando a su hija ha sido viralizada rápidamente en redes sociales por la sangre fría y brutalidad de la mujer contra la niña de 3 años.

de acuerdo al medio trasandino TN, la autora del maltrato, identificada como BElén Arzola, rompió el silencio y a través de Facebook intentó justificar lo que hizo. ¿La razón? “Se lo merecía”, escribió y agregando que: “Me escondió la tablet”

La publicación sólo duró unos minutos en su cuenta, ya que la eliminó rápidamente debido a la gran cantidad de ataques en su contra. Sin embargo, algunos usuarios lograron sacar pantallazos de su “defensa”.

“Yo soy la madre y tengo derecho a mandar con mis hijas, y ustedes no se tienen que ni meter siquiera ni tampoco escracharme por que la cagada a palos se lo merecía, no le pegué por que quería y ahora todos estos hijos de putas!!. Y a mi no me van a quitar mis hijos” , señaló Arzola.

Destacar que en su perfil de Facebook la descripción de su cargo laboral es “cuidando y amando a mis hijas”.

Por otra parte, las tres menores quedaron a cargo de la Justicia, entidad que les busca abrigo y protección y que destinó a dos de ellas a vivir con una famliar.