Caso Nahir Galarza: Revelan conversaciones de la víctima donde relata agresiones de parte de su pareja

En Argentina siguen dándose a conocer detalles del asesinato de Fernando Pastorizzo de parte de su pareja Nahir Galarza.

Esta vez salió a la luz un chat de WhatsApp que mantenía la víctima con un amigo y donde existen testimonios de los “malos tratos” que recibía de parte de Nahir.

El chat fue difundido por el canal Telefé y serían pruebas concluyentes para la investigación del caso. La conversación se dio cuatro días antes del homicidio y en ella Fernando relata que fue golpeado por su pareja y una amiga de ella hasta casi quedar inconsciente.

“Me llamó hasta la puerta para hablar y yo como un pelotudo fui. Me agarraron de los pelos, me empezó a dar la cabeza contra la pared y ahí casi me desmayo. Se me empezó a poner todo negro la vista y el pómulo semejante piña me metieron, tengo hinchado y los brazos y la panza todo como golpeado”, relató a su amigo la víctima.

“Lo peor es que se metieron con mi familia a decir de todo mal, cosas horribles y ahí me largué a llorar y no me dejaba ir por el video. Lo borré y tampoco me dejaba ir porque decía que iba a hablar. Le juré que no”, refiriéndose a una grabación el hecho, que la mujer lo obligó a borrar.

Las autoridades comprobaron que existen cerca de mil mensajes enviados entre la pareja durante el 2017, y serían la mayor prueba para entender la relación entre los jóvenes.

Por su parte, si la defensa de Nahir comprueba que no eran novios y que mantenían una relación esporádica, la pena se reduciría a entre 8 y 25 años.