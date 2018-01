Avión se deslizó por un barranco y queda al borde de caer al mar en Turquía

Un avión que estaba aterrizando el sábado por la noche en el aeropuerto de Trebisonda, en el norte de Turquía, se salió de la pista y deslizó por un barranco para detenerse a sólo unos metros del mar, según imágenes difundidas por la prensa local.

Los 162 pasajeros y los seis miembros de la tripulación del avión de la compañía Pegasus Airlines, procedente de Ankara, pudieron ser evacuados sin problemas de la aeronave y nadie resultó herido, indicó la compañía.

Las imágenes de la cadena CNN Turquía muestran el avión detenido peligrosamente en un barranco a orillas del Mar Negro. En otras imágenes publicadas por la agencia Dogan se ve humo negro saliendo del aparato.

Por el momento se desconocen las causas del incidente, declaró la oficina del gobernador de la región.

Una de las pasajeras, Fatma Gordu, explicó a la agencia Anadolu el pánico que vivieron los pasajeros. “Empezamos a inclinarnos hacia un lado y luego hacia adelante. Hubo una ola de pánico, la gente gritaba y daba alaridos”, destacó.

Según esta pasajera se pudo oler combustible, por lo que temieron un inicio de incendio. “Es por ello que teníamos tanto miedo”, agregó.

“Cuando nos anunciaron que debíamos salir del avión por la puerta trasera, todos intentaban pasar delante de los otros, era una situación horrible”, agregó Gordu.

Según otra pasajera, Yuksel Gordu, se salvaron por “milagro”. “Habría podido estallar, podríamos haber caído al mar”, contó.

El aeropuerto fue cerrado brevemente pero volvió a abrir este domingo por la mañana.

Atakan Aksoy, profesor de la universidad técnica Karadeniz dijo que debería “acelerarse” la construcción de una segunda pista.

“Este tipo de accidentes puede suceder debido a la estrecha superficie de la parte norte del aeropuerto y porque está junto a un barranco”, dijo a la agencia Dogan.

