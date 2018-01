Caso Nahir Galarza: Acusada cambió su versión ante la justicia

Este martes Nahir Galarza prestó declaración ante la justicia. La joven confesó confesó haber asesinado a su novio en un caso que ha conmocionado a Argentina.

La víctima, Fernando Pastorizzo, murió el pasado 29 de diciembre al recibir dos disparos. La misma joven confesó ese día el crimen, diciendo que utilizó el arma de servicio de su padre, policía en la ciudad de Gualeguaychú

En el testimonio prestado ayer, la joven afirma que los disparos que mataron a Pastorizzo fueron casuales, afirmando que nunca quiso dañar a su pareja, con quien tuvo una relación de más de 4 años.

En la nueva declaración, Galarza aseguró que la noche del 29 de diciembre se reencontró con Pastorizzo, quien presentaba una actitud bipolar, asegurando que la extrañaba, pero la cuestionaba por estar viendo a un joven identificado como Rafael.

Pastorizzo comienza a enojarse y la obliga a salir de su casa en su moto, de acuerdo al testimonio

“Le conté que en ese momento al único que quería era a Rafael, y le empecé a echar en cara, que por lo menos Rafael me respetaba, y ahí se enojó, me agarró del pelo y me sacó de la habitación, y me empezó a decir que yo me iba conmigo (…) Me hizo esperar adentro de mi casa, hasta que saca lo moto”, señaló Galarza.

Ya arriba del vehículo, Pastorizzo comenzó a acelerar excesivamente hasta perder el control del vehículo por lo que frenó de imprevisto y bruscamente. En ese momento la pistola se dispara en dos ocasiones.

“Cuando dobló perdió el control de la moto y en ese momento me agarró de él, e agarra la moto con las dos manos y casi nos caímos. Cuando me agarro de él, le saqué la pistola, ni siquiera miré cómo la agarré y en ese momento que frena de golpe, yo sentí la primera explosión y ahí nos caímos los dos de costado (…) Fue todo rápido me agacho para mirarlo y ahí es donde sale la segunda explosión que me sorprendió y tire el arma al piso no sabia que hacer”, agregó Galarza en su testimonio.

En su primera declaración, Galarza dijo que ella disparó en dos ocasiones a Fernando, luego de una discusión y asegurando que ella era la única respons

“La anterior declaración la hice porque no quería que culpen a mi papá, porque era su arma y yo no quería que él tenga problemas y yo no le había contado a mi papá lo que había pasado, no sabía qué decir, no sabía qué hacer”, finalizó.

La defensa de Nahir sostiene que la relación entre ambos siempre fue conflictiva, destacando episodios de violencia de Pastorizzo hacia la joven. Sin embargo, la familia de la víctima ha desmentido las acusaciones, diciendo que Galarza agredió a Fernando en reiteradas oportunidades.