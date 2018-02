Choque de trenes en Carolina del Sur deja al menos dos fallecidos

Al menos dos personas murieron y otras 70 resultaron heridas este domingo cuando un tren que transportaba a 147 personas colisionó con un tren de carga en el estado norteamericano de Carolina del Sur, informó la policía local.

Uno de los trenes, que viajaba desde Nueva York a Miami, chocó contra un tren de carga y descarriló cerca de la ciudad de Columbia, la capital del estado, alrededor de las 02.30 locales del domingo.

La compañía de trenes Amtrak precisó en un comunicado que la locomotora descarriló junto a algunos vagones de pasajeros. La formación llevaba a 139 pasajeros y a ocho tripulantes.

El departamento de policía del condado de Lexington confirmó que todos los pasajeros fueron evacuados del tren.

Los funcionarios agregaron que si bien se derramaron casi 19.000 litros de combustible después del choque, estos no representan un peligro para el público.

Por su parte, la Cruz Roja indicó que estaba dando apoyo a las víctimas.

El pasajero Derek Pettaway dijo a la cadena CNN que él viajaba desde Filadelfia a Orlando en una cabina dormitorio cuando fue despertado por el impacto del choque.

Agregó que el personal de la compañía ferroviaria evacuó a los pasajeros de “una manera muy tranquila”.

Se desconoce aún cuántas personas viajaban en el tren de carga o si alguno de los trenes se encontraba detenido en el momento de la colisión.

Este accidente se produce pocos días después de que otro tren en el que viajaban decenas de legisladores estadounidenses embistiera a un camión de basura en el estado de Virginia, dejando un muerto y algunos heridos.

En diciembre, tres personas murieron al descarrilar un tren en el estado de Washington cerca de la ciudad de Tacoma, en un siniestro en el que algunos vagones cayeron sobre una transitada autopista interestatal.

#CONFIRMED: Lexington County Coroner Margaret Fisher has confirmed two deaths in passenger train versus freight train. Please follow and share official sources for such information.

— Lexington Sheriff (@LCSD_News) 4 de febrero de 2018