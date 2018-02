Nuera de Donald Trump es internada en un hospital luego de recibir un sobre con polvo no identificado

La nuera del presidente estadounidense Donald Trump, Vanessa, fue trasladada a un hospital de Nueva York el lunes como precaución tras abrir “un paquete sospechoso” enviado a su casa que contenía un polvo no identificado, dijo la policía.

El paquete estaba dirigido a Donald Trump Jr, el hijo mayor del presidente, y contenía una sustancia misteriosa. Su esposa Vanessa fue trasladada a un hospital local, según la policía.

“El polvo fue sometido a análisis y se descartó que fuera peligroso”, dijo una portavoz de la policía a la AFP.

La prensa local indicó que la carta contenía un polvo blanco.

NBC News dijo que Vanessa Trump, madre de cinco hijos, fue llevada al hospital New York Presbyterian-Weill Cornell estrictamente por precaución, y dijo que no hay señales de que alguien haya sido herido o de que la sustancia fuera peligrosa.

Donald Trump Jr y su hermano Eric Trump viven en Nueva York y manejan el imperio inmobiliario familiar desde que su padre llegó a la Casa Blanca en enero de 2017.

MORE: Vanessa Trump examined at the hospital as a precaution, police say. https://t.co/8gH1KOiOwQ

— ABC News (@ABC) 12 de febrero de 2018