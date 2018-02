Trump anuncia reunión este viernes con víctimas de masacre en Florida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que viajará este viernes a Florida para reunirse con familiares de víctimas y sobrevivientes de la masacre registrada el miércoles en un colegio y que dejó un saldo de 17 muertos y 14 heridos.

“Saldré en breve hacia Florida hoy (viernes) para encontrarme con algunas de las más valientes personas en el planeta, personas cuyas vidas han sido totalmente despedazadas”, expresó el mandatario en un mensaje publicado en la red Twitter.

I will be leaving for Florida today to meet with some of the bravest people on earth – but people whose lives have been totally shattered. Am also working with Congress on many fronts.

