Trump reitera que su campaña no hizo nada ilegal tras inculpaciones a rusos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este viernes que su comité de campaña no hizo nada ilegal durante las presidenciales de 2016, poco después que la justicia inculpara a 13 rusos por injerencia en esos comicios.

“El resultado de la elección no fue afectado. La campaña Trump no hizo nada equivocado, ¡no hubo colusión!”, apuntó el mandatario en la red social Twitter. La justicia inculpó a 13 rusos por la injerencia en las elecciones, pero admitió que no halló pruebas de impacto en el resultado.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong – no collusion!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de febrero de 2018