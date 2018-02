Atacante suicida detonó explosivo cerca de la embajada de EEUU en Montenegro

Un hombre se hizo explotar delante de la embajada de Estados Unidos en Podgorica después de haber lanzado un dispositivo que se cree que era una granada hacia el recinto en la noche del miércoles al jueves, anunció el gobierno de Montenegro.

“A las 00H30, al frente del edificio de la @USEmbassyMNE en #Podgorica #Montenegro una persona desconocida cometió un ataque suicida con un dispositivo explosivo. Justo antes, esa persona lanzó un aparato explosivo” hacia el recinto de la embajada estadounidense, informó en Twitter el gobierno de Montenegro.

Las autoridades también señalaron que probablemente el dispositivo era una granada.

(2 of 2) Most probably, the device was a hand grenade. Police investigation and identification is under way directed by the prosecutor. Police Administration of Montenegro

Un corresponsal de la AFP no pudo comprobar la magnitud de los daños ya que la policía acordonó el lugar.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó “un ataque en el recinto de la embajada estadounidense” agregando que “los funcionarios de la embajada están trabajando de cerca con la policía para identificar al atacante”.

Un guardia en el centro deportivo ubicado cerca de la embajada que pidió no ser identificado dijo que “escuchó dos explosiones, una después de la otra”.

“La policía llego muy rápido y el cuerpo del hombre fue retirado”, dijo a la AFP el testigo.

Montenegro, es un pequeño país ubicado en el Adriático, tiene 660.000 habitantes y se unió a la OTAN el año pasado

Following our internal review, 🇺🇸Embassy Podgorica confirms all Mission personnel are safe and accounted for following the incident early this morning. Thank you all for sending us your support and kind thoughts. #Podgorica #Montenegro pic.twitter.com/yx3KwCqXuO

— US Embassy Podgorica (@USEmbassyMNE) 22 de febrero de 2018