Dos heridos en tiroteo en universidad de Estados Unidos

Dos personas resultaron heridas en un tiroteo la noche del jueves en el campus de una universidad en Luisiana, en el sur de Estados Unidos, informaron sus autoridades, precisando que la situación fue controlada.

“La policía de la universidad confirmó que el incidente ocurrió en el Campus Norte, involucrando a varios individuos”, escribió en Twitter la Southeastern Louisiana University, ubicada en Hammond, a unos 70km al norte de Nueva Orleans.

ALERT: No present threat to campus community. University Police confirmed incident occurred on North Campus involving several individuals. Gunshots fired, 2 individuals suffered non-life threatening injuries. UPD following up on all leads, incident remains under investigation. pic.twitter.com/t475HxW87V

— Southeastern LA Univ (@oursoutheastern) 23 de febrero de 2018