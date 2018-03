Alerta en Washington DC: hombre se dispara frente a la Casa Blanca

La Casa Blanca fue resguardada el sábado con un perímetro de seguridad después de que se reportaran disparos en sus alrededores, informó el servicio de seguridad de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump no estaba en Washington cuando estallaron los disparos, ya que pasa el fin de semana en su casa en Mar-a-Lago, Florida.

Según la cuenta de Twitter del Servicio Secreto, responsable de la protección presidencial, “una persona presuntamente se autoinfligió una herida de bala en la valla norte de la Casa Blanca”. Canales de televisión mostraron patrullas policiales y ambulancias estacionados en el lugar del incidente, que fue delineado con un perímetro de seguridad. “El personal médico está tratando a la víctima, un hombre”, precisó el Servicio Secreto, señalando que no había otros heridos. Los incidentes en los alrededores de la Casa Blanca no son raros.

Geoff Bennett, corresponsal de NBC News reportó el caso desde Washington DC:

BREAKING: We're sheltering in place at the White House briefing room. A report of "shots fired" near North Lawn, per a U.S. Secret Service agent. Trying to learn more.

— Geoff Bennett (@GeoffRBennett) March 3, 2018