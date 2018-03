¡Indignante! Se filtra video de beisbolista agrediendo a su novia

El canal Univisión emitió un video en el que aparece el beisbolista venezolano Danry Vásquez golpeando a Fabiana Pérez, su mujer.

El film que causó indignación en Estados Unidos, fue registrado en el año 2016 y luego de ser televisado, el deportista se ganó el repudio de todos en redes sociales, incluso de algunas estrellas de la liga norteamericana de beisbol como Justin Verlander quien posteó “Espero que el resto de tu vida, sin béisbol, sea horrible. Te mereces todo lo que te va a pasar“.

🖕🏻 you man. I hope the rest of your life without baseball is horrible. You deserve all that is coming your way! https://t.co/e8nJ8urUAJ

Por otro lado su compañero Lance McCullers aseguró que “el problema aquí es que a nadie le importó mucho hasta que se filtró un video y ahora todos están indignados. Esta es la realidad de la violencia doméstica. Siempre es brutal, siempre repugnante. Debemos luchar por las víctimas, video o no. Debería estar en la cárcel. Si necesitas ayuda, encuéntrala. Cuidado de las personas“.

The issue here is no one cared as much until a video was leaked & now everyone is outraged!? This is the reality of domestic violence. It’s always brutal, always sickening. We must fight for the victims, video or not. He should be in jail. If you need help, find it. People care. https://t.co/1ZhHnJlX3o

— Lance McCullers Jr. (@LMcCullers43) 15 de marzo de 2018