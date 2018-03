Argentina: Niegan la entrada a joven en club nocturno por "estar muy gorda"

Agustina Ríos es una joven de Buenos Aires que denunció el pasado fin de semana al local nocturno “Rose In Rio” de discriminación por su aspecto, luego de negarle la entrada al cumpleaños de su mejor amiga.

De acuerdo a la historia que cuenta ella misma en su perfil de FAcebook, la explicación que dieron en el recinto fue que “no estaba dentro del target”, lo que, obviamente la desmoralizó.

Su hermano Lucas comentó en el diario trasandino Clarín: “Entraban por lista, mi hermana va con el novio, los frenan, le dicen que tienen que esperar. Le dan mil vueltas, y hasta que le dicen que ‘no daba el target’ del lugar. Después su amiga fue a preguntar por qué no podía entrar y le dijeron que la razón era esa, que era gorda”.

Luego de esto, la joven relató en su perfil todo lo ocurrido, indicando que el hombre que estaba en la entrada con la lista de invitados, identificado como Fernando Díaz de Liaño, nunca les dio una oportunidad para entrar.

El hombre, luego de darles varias excusas para no dejarla entrar, finalmente dijo “Que no era como el tipo de chicas que iban a ese lugar, no daba con el target, que era gorda”, recordó la afectada.

Lucas, su hermano, inficó que Agustina quedó muy afectada por la situación y que apagó su celular para no atender a los medios de comunicación que la han estado contactando.

“Era un cumpleaños entre amigos, Agustina es una chica que tiene ataques de pánico, que estuvo medicada hace tiempo. Esto le hizo muy mal, por eso estoy saliendo yo a hablar. Ella ya apagó su teléfono, porque ante la masividad del caso no quiere salir a hablar”, agregó Lucas.

“Claramente no entramos, nos fuimos y nunca mas volveremos. Toda mi vida aguanté insultos, gritos por la calle , chistes de gordita , rellenita, PERO NO DEJARME ENTRAR POR MI ASPECTO FÍSICO A UN BOLICHE! fue lo peor que me pasó hasta ahora”, escribió la joven en su cuenta de Facebook.

Agustina anunció que interpondrá una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo de Argentina, con el fin que estos casos no se vuelvan a repetir.