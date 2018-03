Tiroteo en escuela secundaria de Maryland deja varios heridos

Un colegio de secundaria en la localidad de Great Mills, en Maryland (a poco más de una hora de Washington) se encontraba este lunes cerrada por seguridad luego de registrarse un tiroteo en el establecimiento, informaron autoridades locales.

El Departamento de Educación de esa comunidad informó que el incidente había sido “contenido”, pero por el momento no se conocen informaciones sobre eventuales víctimas del incidente.

Imágenes exhibidas mostraban numerosos automóviles de la policía controlando todos los accesos del complejo educacional, que cuenta con unos 1.600 alumnos de 14 a los 18 años.

Investigan un tiroteo en una escuela secundaria en Maryland el centro se encuentra cerra donde aproximadamente estudian 1,600 alumnos.

Shooting confirmed at Maryland high school; incident ‘contained Great Mills High is a four-year public school with more than 1,600 students pic.twitter.com/nS5ykYOYR7

— Gustavo Gómez (@GustvoGomez) 20 de marzo de 2018