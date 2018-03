Jorge Quiroga, ex presidente Boliviano: "Es triste ver que un ex secretario de la OEA tome la misma posición que Maduro"

Luego que José Miguel Insulza, integrante de la delegación chilena en La Haya, desestimara las determinaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre las que se basó la exposición de la abogada Amy Sander, en la defensa boliviana, el ex presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, salió al paso de estas declaraciones.

“Las resoluciones se produjeron en un período en que la situación internacional de Chile era muy precaria, muy debilitada, naturalmente por el gobierno militar”, señaló Insulza. Del mismo modo, enfatizó que “la OEA no es un organismo supranacional que pueda darle instrucciones a países, sino que es multilateral destinado a que se busquen acuerdos y no a imponer cosas”.

Por ello, “los temas expuestos por Bolivia no son vinculantes y eso se explicará bien en la réplica durante los alegatos orales chilenos”, aseguró.

Ante esto, el ex mandatario Quiroga señaló al medio boliviano El Deber que “es para caerse de espaldas y desmayarse escuchar al chileno que ha sido secretario de la OEA durante 10 años y que niega la validez de las resoluciones de la OEA”.

“Como ahora no les conviene, Insulza viene y dice qué es la OEA, no conozco, no sé dónde estaba. Fue 10 años secretario general, se pasó de ridículo”, añadió.

Pero los ánimos se crisparon más aún, luego que Quiroga señalara a CNN Chile que es “triste ver que un ex secretario de la OEA tome la misma posición que Maduro”.

Esta mañana, los medios desplegados en Holanda intentaron obtener la respuesta de José Miguel Insulza, quien sólo se limitó a señalar que “no le voy a contestar a Jorge Quiroga. Voy a entrar (al tribunal) y poco menos que me va a saludar con gran cariño y no me va a decir nada de lo que ha dicho. Cuando me lo diga a la cara le voy a contestar”.