Agente chileno Claudio Grossman: "Bolivia ha presentado un caso de distorsión"

Este miércoles, el equipo jurídico nacional concluyó sus exposiciones ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya en el marco de la demanda marítima boliviana.

El agente chileno Claudio Grossman fue el encargado de cerrar la instancia, destacando que Chile no es el carcelero de Bolivia.

“Han presentado un caso de hipérbole y distorsión. Ha presentado a Chile como el carcelero de la nación boliviana”, comentó Grossman.

Luego el abogado agregó que “Chile no ha estado nunca obligado a negociar el derecho soberano al mar ni tiene esa obligación”.

“No hay muro entre Chile y Bolivia. No hay ningún muro entre Bolivia y el Océano Pacífico (…) Bolivia no está encarcelada, desde luego no está encarcelada por Chile”, destacó.