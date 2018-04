Trump dice que la relaciones con Rusia están peor que en la Guerra Fría

Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están “peor ahora” que nunca antes “y eso incluye a la Guerra Fría”, dijo este miércoles el Presidente Donald Trump en Twitter.

“No hay motivo para esto. Rusia nos necesita para que la ayudemos con su economía, algo que sería muy fácil de hacer, y necesitamos que todas las naciones trabajen juntas. ¿Detener la carrera armamentista?”, señaló.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de abril de 2018