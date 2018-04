Trump dice que ataque en Siria podría ser "muy pronto"

El Presidente estadounidense Donald Trump se mostró evasivo este martes sobre cuándo podría ordenar un ataque militar contra Siria en respuesta a un presunto ataque químico, al afirmar que “¡podría ser muy pronto o nada pronto!”.

Un día después de afirmar que “los misiles llegarán”, el mandatario señaló en un tuit matinal que “nunca dije cuándo tendría lugar un ataque contra Siria. ¡Pordía ser muy pronto o nada pronto!”.

Y agregó: “En cualquier caso, Estados Unidos, bajo mi Gobierno, ha hecho un gran trabajo para deshacerse del ISIS en la región. ¿Dónde esta su ‘Gracias Estados Unidos’?”

El nuevo tuit de Trump parece rebobinar la belicosidad que exhibió el miércoles, cuando dio a entender a Siria y a su aliado ruso que un ataque estadounidense era inminente.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de abril de 2018