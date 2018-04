Trump confirmó que el jefe de la CIA se reunió con Kim Jong Un

Donald Trump confirmó este miércoles que el director de la CIA, Mike Pompeo, se reunió con Kim Jong Un en Corea del Norte, previo a la cumbre prevista entre el presidente estadounidense y el líder norcoreano.

“Mike Pompeo se reunió con Kim Jong Un en Corea del Norte la semana pasada. La reunión fue muy fluida y se generó una buena relación. Ahora se está trabajando en los detalles de la cumbre”, dijo Trump en Twitter.

“¡La desnuclearización será una gran cosa para el mundo, y también para Corea del Norte!”, agregó.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de abril de 2018