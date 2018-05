"Francia, Alemania y Reino Unido lamentan decisión de EEUU" de abandonar acuerdo nuclear

“Francia, Alemania y Reino Unido lamentan la decisión estadounidense de retirarse del acuerdo nuclear” con Irán, y van a trabajar “colectivamente” para conseguir un acuerdo “más amplio”, dijo en un tuit el presidente francés Emmanuel Macron.

France, Germany, and the UK regret the U.S. decision to leave the JCPOA. The nuclear non-proliferation regime is at stake.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 de mayo de 2018